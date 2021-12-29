Пожар в школе №18 в Саратове локализован

Пожар в школе №18 локализован
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, при возгорании на втором этаже в одном из кабинетов в школе №18 на улице Рахова в Саратове, распространение огня удалось остановить.
Пожарные подразделения, которые прибыли к месту ЧП в количестве 11 единиц, локализовали пожар на площади в 60 кв. метров. Это произошло в 15.46.
Пострадавших нет - в здании нет учеников и школьников, уточнили в региональном ГУ МЧС.
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