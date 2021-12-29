Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 декабря 2021 12:00

Пожар в школе №18 в Саратове локализован

Площадь пожара составила 60 кв. метров
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар в школе №18 локализован

Пожар в школе №18 локализован

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, при возгорании на втором этаже в одном из кабинетов в школе №18 на улице Рахова в Саратове, распространение огня удалось остановить.

Пожарные подразделения, которые прибыли к месту ЧП в количестве 11 единиц, локализовали пожар на площади в 60 кв. метров. Это произошло в 15.46.

Пострадавших нет - в здании нет учеников и школьников, уточнили в региональном ГУ МЧС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.