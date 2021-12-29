Сегодня, 29 декабря, возле поликлиники в Саратове автобус сбил женщину. Пострадавшая в больнице, о чем сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 14:45 напротив дома № 42 по улице Московская, где находится Поликлиника № 3.

В ГИБДД Саратова уточнили. что 43-летний водитель автобуса Mercedes сбил 72-летнюю пенсионерку. Подробности происшествия уточняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.