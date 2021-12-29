В Саратовской области разрешили убивать лосей до 10 января

В Саратовской области разрешили охотиться на лосей до 10 января. Об этом сообщает Комитет охотничьего хозяйства.

В регионе продлили сроки некоторых сезонов охоты. Это касается добычи таких копытных, как косуля, лось, олень благородный и пятнистый.

При наличии разрешения охотиться на косулю сибирскую, лося, оленей благородных и пятнистых можно по 10 января. На кабана и пушных охотиться можно в общедоступных угодьях до 31 января.

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