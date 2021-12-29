Жители Саратова жалуются на работу маршрутки №41 в социальных сетях. Горожане стоят в огромных очередях на морозе.
- Если судить по Яндекс-картам на 41-м маршруте работают всего четыре машины. Для сравнения, на 74-маршруте стоят работают 10 машин, — пишет анонимный пользователь ВКонтакте.
Между тем погода в Саратове колеблется от -19 до -14 градусов.
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