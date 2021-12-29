В Саратове сильный пожар в школе №18

Пожар в школе №18 в центре Саратова
В Саратове горит школа №18
Это подтвердили в региональном ГУ МЧС.
Сигнал о пожаре поступил в 15.08 полыхает здание на Рахова, 124, школа №18.
- По сообщению подразделения выехали автоматом по рангу пожара №2, - сообщили в МЧС.
На месте ЧП работают 11 единиц пожарной техники.
Густой дым валит со второго этажа школы, сообщили очевидцы.
Огонь поднимается по этажам вверх.
В МЧС сообщили, что в здании никого нет. Пожар на втором этаже в кабинете, общая площадь 40 кв. метров.
В мэрии Саратова сообщили, что по предварительной информации, замкнуло проводку в одном из кабинетов. На место выехали начальник управления защиты населения и территорий города от ЧС Андрей Пономарев и глава районной администрации Алексей Постнов.
P.S.
Пожар в школе потушен, никто не пострадал.
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