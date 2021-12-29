Житель Саратова убил оппонента в споре и пытался свалить вину на женщину. Об этом рассказали в СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел 29 августа 2020 года в Заводском районе. 57-летний мужчина приехал на дачу своей дамы в СНТ «Полянка». Пара пригласила в гости пару знакомых: 40-летнюю женщину и 48-летннго мужчину. Вместе они устроили застолье. Пока 40-летняя гостья ушла в дом, между пьяными мужчинами разгорелся спор, перешедший в драку. 57-летний агрессор ударил оппонента ножом в шею, в пылу выяснения отношений. В этот момент из дома выбежала 40-летняя женщина и попыталась защитить потерпевшего.

Злоумышленник стал бить женщину, а затем затащил в дом где, продолжая бить и угрожая, попытался заставить ее взять вину за убийство на себя. Затем агрессор выбежал во двор и несколько раз ударил умирающего оппонента по голове ногами. Затем он вызвал скорую и полицию, которым рассказал, что именно женщина убила своего 48-летнего спутника.

В полиции, однако, быстро выяснили истинную картину случившегося. Суд приговорил убийцу к 12 годам строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.