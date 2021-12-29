Институт стекла снимают с конкурса

Продукция института стекла по-прежнему востребована на рынке, предприятию под силу разобраться со всеми своими долгами

Производство по делу о банкротстве АО «Саратовский институт стекла» приостановили до итогов оспаривания решения первого собрания кредиторов, которые ранее настаивали на введении в отношении предприятия конкурсного управления. Такой вид управления способен привести завод к ликвидации. В кризисной ситуации СИС оказался из-за долга перед ГКР «ВЭБ.РФ» и ПАО «Промсвязьбанк». В настоящее время руководство АО совместно с областным правительством ведет переговоры с банкирами - согласовываются условия заключения мирового соглашения.

Арбитражный суд Саратовской области приостановил производство по делу о несостоятельности АО «Саратовский институт стекла». Такое решение было принято, чтобы предприятие урегулировало с банками все условия мирового соглашения. Кроме того, суд учел заявление одного из кредиторов, который оспаривает решение первого собрания банкиров - ранее они настаивали на введении в отношении завода конкурсного управления, способного ликвидировать предприятие.

В кризисной ситуации СИС оказался из-за крупного долга перед банками - общая сумма счета составила почти 1,4 млрд рублей (с пенями и штрафами). Инвестиции требовались Саратовскому институту для его реконструкции в целях наращивания производства. Так, в 2017 году ГКР «ВЭБ.РФ» предоставила СИС кредит на модернизацию в размере 820 млн рублей. Условия погашения долга оказались жесткими - финансирование одобрили под 14,5% на семь лет, с погашением процентов и тела кредита сразу после пуска линии. Также 300 млн рублей заводу предоставил Связьбанк, который впоследствии перешел в Промсвязьбанк.

Производственные линии завода работают, коллектив предприятия сохранен

Но этих денег институту стекла не хватило. Как рассказал генеральный директор АО, доктор технических наук, руководитель школы института Александр Борисович Жималов, цены на поставляемые материалы резко изменились и от некоторых пришлось отказаться.

- К сожалению, мы допустили технологическую аварию из-за некачественных огнеупорных материалов, - пояснил гендиректор. - В результате не смогли сразу выйти на проектную мощность, и это было главной причиной невыполнения обязательств перед банками. Появились дополнительные долги по электроэнергии и газу.

В связи с этим один из кредиторов подал заявление на банкротство завода. Арбитражный суд возбудил дело в ноябре 2019 года, а в октябре этого года подошла к концу процедура наблюдения. Так предприятие оказалось перед введением в отношении него двух управлений - конкурсного или внешнего.

Руководители СИС и депутаты областной думы обращались к банкам - предлагали договориться и прийти к введению внешнего управления, которое было бы выгодно обеим сторонам.

Временный управляющий Саратовского института стекла Александр Нудельман рассказал, что введение конкурсного производства закончится распродажей имущества и ликвидацией предприятия. Банки получат максимум 40% долгов, что для них не выгодно. А при внешнем управлении, как отметил опытный арбитражный управляющий Виктор Марков, будет возможность завершить переговоры по мировому соглашению и полностью рассчитаться с долгами.

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Депутаты облдумы Дмитрий Ханенко, Алексей Антонов, Ольга Сынкина и Ирфан Аблязов заявили, что необходимо сохранить уникальное предприятие и со своей стороны обещали обеспечить полную поддержку в этом вопросе. Впоследствии правительство Саратовской области в лице минпромэнерго также подключилось к урегулированию кризисной ситуации. Министерство считает, что нельзя допустить остановку работы завода.

Уже на тот момент СИС вышел на стабильный платежеспособный уровень. В связи с этим Саратовский институт подготовил для кредиторов финансовую модель, в которой задолженность была абсолютно погашена до конца 2024 года.

ВЭБ одобрил ее, но Промсвязьбанк не успел изучить материалы к намечавшемуся судебному заседанию, поэтому банки решили настаивать на введении конкурсного производства.

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Узнав о банкротстве института, Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил завод. Он считает, что необходимо сохранить трудовой коллектив и профиль предприятия. По его инициативе в региональном правительстве создали рабочую группу с участием чиновников, руководителей СИС и кредиторов. На ее заседаниях Институт стекла предложил банкам новую финансовую модель погашения долга, но для ее изучения требовалось время.

Для этого суд переносил рассмотрение дела на иную дату. На последнем судебном заседании, с учетом очередного ходатайства представителя АО об отсрочке процесса и заявления кредитора об оспаривании введения конкурсного производства, он принял решение приостановить производство по делу, чтобы предприятие урегулировало с банками все условия мирового соглашения.

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В преддверии Нового года весь трудовой коллектив и руководство АО «Саратовский институт стекла» благодарит за успешно проведенную работу и отстаивание интересов промышленности Саратовской области председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, избранного по саратовскому избирательном округу, где находится наш Институт стекла, а также председателя Правительства Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина и Министра промышленности и энергетики региона Андрея Владимировича Архипова.

Всех с наступающим Новым годом!