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Общество29 декабря 2021 10:54

Саратов занесет снегом и накроет туманом

Синоптики предупреждают о предновогодней метели
Наталия Калинина
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Заснеженный Саратов

Заснеженный Саратов

Саратов занесет снегом, синоптики предупреждают о предновогодней метели.

Как сообщает Саратовский Гидрометцентр, завтра, 30 декабря, ветер в Саратовской области усилится до 15м/с. Метели ожидаются по всему правобережью, а также в левобережье до Советского района.

На территории всего левобережья, а также в Саратове будет сильный снег. В южных районах Саратовской области ожидается туман.

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