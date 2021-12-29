Возле поселка Горный ночью сгорел дом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночь, 29 декабря, возле поселка Горный Краснопартизанского района сгорел дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание заметили в 2:05 в селе Большая Сакма. Дежурному в поселке Горный сообщили о том, что горит двухквартирный дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, его причина уточняется.

На тушение выезжали три пожарных расчета.

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