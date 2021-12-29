Транспортные полицейские в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили детей на вокзале в Саратове

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Сотрудники Приволжского линейного управления МВД России на транспорте в образе деда Мороза и Снегурочки, поздравили детей на железнодорожном вокзале Саратова.

Сначала они приехали поздравить воспитанников «Специализированного дома ребенка», где проходят реабилитацию дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте с рождения и до трех лет. Лично встретиться с малышами не смогли, но передали для них подарки.

Подарки для ребят из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации полицейский Дед Мороз оставил и в Храме святой равноапостольной Марии Магдалины.

В конце дня Дед Мороз и Снегурочка поздравляли с праздником юных пассажиров на станции Саратов-1.

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