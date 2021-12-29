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Общество29 декабря 2021 10:33

В Юбилейном отключили воду до вечера

Наталия Калинина
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Сегодня 29 декабря, в Юбилейном поселке в Саратове отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария на линии водопровода произошла по адресу Усть-Курдюмская, 7д. На время ремонта отключена холодная вода по адресам улица Братьев Никитиных, 2; Державинская, 5; Усть-Курдюмская, 7а, 7д.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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