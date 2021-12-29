Саратовец взял жену «на слабо» и умер от удара ножом в грудь

Убийца мужа получила 12 лет колонии Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жительницу Саратова приговорили к 12 годам колонии общего режима за убийство молодого супруга. Драма приключилась в квартире многоэтажки на улице Большая Садовая 5 июля 2021 года.

Как рассказали в региональном СУ СКР, 51-летняя женщина выпивала в тот день вместе с 45-летним супругом и у них случилась произошел словесный конфликт. При этом. как рассказала потом обвиняемая, мужчина стал провоцировать ее словами о том, что она не способна что-либо сделать ему.

- Не сдержав обиды, женщина схватила нож и нанесла супругу удар в область груди. Мужчина упал на пол и скончался. Осознав случившееся, женщина позвонила в полицию, - уточнили в СКР.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что муж скончался от колото-резаного ранения груди с повреждением легкого и легочной артерии.

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