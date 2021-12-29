Олег Костин рассказал о заболеваемости детей

Саратовская область еще не получала детскую вакцину от коронавируса. С начала эпидемии в Саратовской области зарегистрировано 11 372 случая заражения коронавирусом детей.

На сегодня, 29 декабря, в стационарах Саратовской области с коронавирусом остается 21 ребенок, с подтвержденным коронавирусом всего 12 человек. Об этом рассказал глава минздрава региона Олег Костин на очередном брифинге по заболеванию.

Глава минздрава напомнил, что впереди новогодние праздники и лучше сделать прививку, чтобы не подвергать детей опасности.

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