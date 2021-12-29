На сегодня, 29 декабря, в Саратовской области трое рожениц остаются в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Об этом сообщил Олег Костин на очередном брифинге регионального минздрава.

Всего за период пандемии в Саратовской области было 2 365 случаев заражения коронавирусом беременных или рожениц. За последние сутки таких было два. Эта категория больных остается самой сложной для медиков.

1 195 пациенток поступили беременными со сроком более 22 недель, а 370 уже родили. На данный момент в стационарах находится 21 пациентка. Одна из них остается в крайне тяжелом состоянии. Недавно она родила ребенка, жив ли он – неизвестно. Две женщины также остаются в тяжелом состоянии.

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