Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье29 декабря 2021 9:48

Олег Костин: не существует препаратов, которые медики обязаны выдавать при коронавирусе

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Олег Костин на брифинге

Олег Костин на брифинге

Не существует препаратов, которые медики обязаны выдавать при коронавирусе. Препараты выдаются по тому списку, который назначил врач, а не по желанию пациента. Сегодня, 29 декабря, на очередном брифинге минздрава об этом сообщил глава ведомства Олег Костин.

В Саратовской области развернуты 1 750 коек. Это всего 34 процента от максимального количества коек, которые когда-либо были развернуты в регионе. Снижение заболеваемости позволило в три раза сократить мощности ковидных госпиталей. 1 602 койки сейчас с кислородом.

Лекарственными препаратами от коронавируса обеспечили уже 101 160 пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

В области по-прежнему работают 99 вакцинальных пунктов, а также 33 мобильных. Привит почти 1 миллион 200 тысяч саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.