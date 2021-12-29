Олег Костин: не существует препаратов, которые медики обязаны выдавать при коронавирусе

Олег Костин на брифинге

Не существует препаратов, которые медики обязаны выдавать при коронавирусе. Препараты выдаются по тому списку, который назначил врач, а не по желанию пациента. Сегодня, 29 декабря, на очередном брифинге минздрава об этом сообщил глава ведомства Олег Костин.

В Саратовской области развернуты 1 750 коек. Это всего 34 процента от максимального количества коек, которые когда-либо были развернуты в регионе. Снижение заболеваемости позволило в три раза сократить мощности ковидных госпиталей. 1 602 койки сейчас с кислородом.

Лекарственными препаратами от коронавируса обеспечили уже 101 160 пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

В области по-прежнему работают 99 вакцинальных пунктов, а также 33 мобильных. Привит почти 1 миллион 200 тысяч саратовцев.

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