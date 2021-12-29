В Саратовской области 385 человек остаются на кислородной поддержке из-за коронавируса

Сегодня, 29 декабря, в саратовском минздраве прошел очередной брифинг по коронавирусу. Как сообщил глава ведомства Олег Костин, показатель заболеваемости на сто тысяч населения в Саратовской области составляет 5 330, для сравнения средний по России – более семи тысяч.

В стационарах региона остаются 1 269 человек, из них 992 имеют подтвержденный коронавирус. 1 179 саратовцев страдают от коронавирусной пневмонии. На кислородной поддержке остаются 385 жителей региона, из них 148 пациентов на ИВЛ.

На амбулаторном лечении остаются 6 579 пациентов. В регионе выполнено более трех миллионов и 50 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус. За последние сутки произведено 6 119 исследований. Олег Костин также отметил, что при подозрении на ковид, тест человеку обязаны сделать на дому.

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