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Здоровье29 декабря 2021 9:29

Саратовская область готова встретить омикрон

Глава минздрава рекомендует отдыхать после прививки
Наталия Калинина
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Олег Костин на брифинге

Олег Костин на брифинге

Олег Костин предложил саратовцам на новогодних праздниках поправить здоровье. Сегодня, 29 декабря, он дал такой совет в рамках очередного брифинга по коронавирусу.

Глава минздрава рекомендует на новогодних каникулах побыть дома, отдохнуть после прививки. Особенно внимательным стоит быть тем, кто, по каким-либо причинам, от вакцинации отказался.

Олег Костин также отметил, что в Саратовскую область рано или поздно придет штамм омикрон, который, хоть и переносится легче, чем дельта, распространяется в 70 раз быстрее.

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