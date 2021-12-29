Мэр Саратова не стал менять подрядчика, которого раскритиковал Володин

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Мэр Саратова Михаил Исаев признал справедливой критику председателя ГД по поводу темпов работ на стадионе «Спартак», но при этом сообщил, что контракт с подрядчиком, которого критиковал Володин, будет продлен на следующий год.

В рамках второго этапа реконструкции стадиона должно быть построено здание с трибунами. Но этого не случилось, несмотря на то, что деньги пришли пять месяцев назад. Михаил Исаев объяснил, как так вышло.

- До конца года подрядчик должен был возвести фундамент и несущие стены первого этажа. Однако, при разработке котлована были обнаружены железобетонные конструкции, что повлекло изменение объема работ, а также произошло затопление пятна застройки грунтовыми водами, в связи с чем пришлось проводить дополнительные геологические изыскания, - пояснил Исаев в своем Инстаграм.

С подрядчиком продлен контракт до конца февраля 2022 года. И сейчас мэрия ищет деньги для продолжения реконструкции, потому что по договоренности с Вячеславом Володиным, половина стоимости работ «на совести городской власти».

- Что касается передачи городу монтажного техникума в ноябре, но без земельного участка. После того, как закончатся все процедуры, связанные со сменой собственника, начнутся проектно-изыскательные работы. Муниципалитет оперативно исправит данную ситуацию, - написал Михаил Исаев в своем аккаунте в Инстаграм.

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