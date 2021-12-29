В Саратовской области от коронавируса скончались 12 человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса в ковид-госпиталях умерли 12 человек. Об этом 29 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе
- Скончались шесть женщин и шестеро мужчин в возрасте от 53 до 94 лет, - уточнили в региональном минздраве.
Таким образом общее число погибших в Саратовской области от коронавируса с начала пандемии составило 5024 человека.
Напомним, на утро 29 декабря за прошедшие сутки зарегистрировано еще 305 новых случаев заражения коронавирусом.
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