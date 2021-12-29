Минздрав Саратовской области объявил телефоны «горячих линий» на праздниках

Минздрав Саратовской области объявил телефоны «горячих линий», работающих в регионе на праздниках.

Опубликован следующий список:

- скорая медицинская помощь: 03 (со стационарного телефона), 103 (с мобильного). Работает круглосуточно;

- «Горячая линия» по проблеме коронавируса – 122, круглосуточно;

- медико-психологические консультации по вопросам лечения и профилактики коронавируса 8(845-2) 320-222. Работает без выходных с 9:00 до 18:00;

- колл-центр СГМУ им. В.И. Разумовского: 8(845-2) 245-400. Работает с 9:00 до 18:00 без выходных;

- «Горячая линия» Росздравнадзора – 8-800-550-99-03. Работает круглосуточно;

- кроме того в выходные и праздничные дни жители региона могут позвонить в министерство здравоохранения области и рассказать о проблемах с оказанием медицинской помощи по телефону 8(845-2) 67-07-02 с 9:00 до 18:00. После 18:00 доступен оперативный «Центр медицины катастроф»: 8(845-2) 79-93-12, 79-93-13.

В праздничные дни поликлиники области работают 9:00 до 14:00. Вызвать врача на дом можно до 13:00.

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