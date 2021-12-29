Жителям Саратовской области приготовили 28 тысяч новогодних елок

Саратовские елки

Лесхозы Саратовской области приготовили жителям региона28 тысяч новогодних елок, о чем сообщает минпророды.

- Лишние елки устраняют во время санитарных рубок, необходимых лесному хозяйству, и отправляют на продажу, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Продажа елок идет во всех городах и районных центрах области с 25 ноября по 31 декабря.

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