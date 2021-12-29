В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 305 человек

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 305 человек. Сегодня, 29 декабря, утром региональный оперштаб опубликовал последнюю статистику.

Всего в регионе выявили 132 471 случай. Выздоровели с начала пандемии 119 599 саратовцев, за сутки – 149 человек.

В стационарах остаются 1 269 ковидных пациентов, лечатся дома 6 579 жителей региона.

В Саратове нашли 128 новых случаев, в Энгельсском районе – 45, а в Балаковском – 24.

Среди заразившихся 18 детей до шести лет, 13 – от семи до 14-ти, 17 подростков – 15-19-ти и 107 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 59 пациентов. Бессимптомно переносят COVID-19 двое саратовцев.

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