В Октябрьском районе молодая женщина пострадала в ДТП возле многоэтажки

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 28 декабря, в Октябрьском районе Саратова молодая женщина пострадала в ДТП возле многоэтажки.

Авария была зафиксирована в 9:23 напротив высотного здания № 89 по улице Новоузенская.

Автомобиль Renault с 35-летним молодым человеком за рулем, врезался в Нyundai Accent, которым управлял 47-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля Renault. С травмами она госпитализирована в больницу, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

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