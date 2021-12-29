В Саратовском районе ищут 62-летнего голубоглазого мужчину

Ориентировку опубликовали в группе саратовского отделения «Лиза Алерт»

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» попросили помощи жителей региона в поисках 62-летнего Сергея Ефремкина. Вчера, 28 декабря, они опубликовали ориентировку в своём сообществе в соцсети.

Мужчину описывают так: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы с залысинами по бокам, голубые глаза.

Жителя Клещёвки Саратовского района не видели с 26 декабря. В тот день на нём были темно-синяя болоньевая куртка с черным меховым воротником, черные штаны, серая вязаная шапка и болоньевые бурки.

Если вы где-то видели Сергея, сообщите по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

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