Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 28 декабря, молодой человек из Вольска сбил пенсионера, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Сообщение об аварии поступило в 10:00. Напротив дома № 99 по улице Ленина 32-летний житель Вольска на «десятке» сбил 70-летнего мужчину.

В результате ДТП пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение.

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