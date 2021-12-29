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Происшествия29 декабря 2021 5:46

В Пугачевском районе 71-летний водитель врезался в стоящий автомобиль

Пенсионер врезался в стоящую машину
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 28 декабря, в Пугачевском районе Саратовской области 71-летний водитель врезался в стоящий автомобиль.

Авария произошла в 13:25 на восьмом километре трассы «Пугачев-Селезниха-Мавринка». 71-летний мужчина на «десятке» врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого сидел 30-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадала 69-летнияя пассажирка «десятки». Она с травмами доставлена в больницу, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

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