В Пугачевском районе 71-летний водитель врезался в стоящий автомобиль

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 28 декабря, в Пугачевском районе Саратовской области 71-летний водитель врезался в стоящий автомобиль.

Авария произошла в 13:25 на восьмом километре трассы «Пугачев-Селезниха-Мавринка». 71-летний мужчина на «десятке» врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого сидел 30-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадала 69-летнияя пассажирка «десятки». Она с травмами доставлена в больницу, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

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