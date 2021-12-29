Фото с саратовских улиц

Сегодня. 29 декабря, вечером Саратов накроют снег и туман, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от -18 с утра до -10 к вечеру. По ощущениям от -25 до -17 градусов. Небо затянуто густыми облаками. К вечеру пойдет снег, а улицы затянет туманом. Дует несильный восточный ветер со скоростью 4 – 5м/с. Отдельные его порывы достигают 10м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Утром и днём ожидается снег, в отдельных районах Правобережья будет сильный снегопад. Ветер дует юго-восточный, его скорость составляет 5-10 м/с, а отдельные порывы достигают 15 м/с. Температура колеблется от -10 до -15 градусов. На северо-востоке столбик термометра опустится до -20 градусов. Местами будет туман с видимостью 500м и менее, а также метель.

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