В Саратове обесточка остановила движение четырех трамвайных и трех троллейбусных маршрутов

Фото от очевидца
Сегодня, 29 декабря, в Саратове четыре трамвайных маршрута и три троллейбусных стоят на морозе. Об этом КП-Саратов сообщили очевидцы инцидента.
В районе пересечения улиц Рахова и Вавилова встали трамваи, следующие по маршрутам № 3, 11, 9 и 10, один из них перекрыл движение на перекрестке, а также троллейбусы, следующие по маршрутам 2, 2а и 16.
Причиной сбоя работы городского электротранспорта стала обесточка участка контактной сети.
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