Володин - Исаеву: А денег вам никто больше выделять не будет

Володин на стадионе "Спартак"

- А денег вам никто больше выделять не будет, - сказал Вячеслав Володин Михаилу Исаеву во время очередного визита в Саратов. Парламентарий раскритиковал ход работ по второму этапу реконструкции «Спартака».

Сейчас на «Спартаке» строят здание с трибунами на 499 зрителей. Половину финансирования взял на себя Вячеслав Володин, а вторую – администрация Саратова.

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Средства поступили еще в августе, однако лишь малый процент от них был, на данный момент, пущен в дело. По мнению Володина, работы организованы плохо, как и здании монтажного техникума, где идет реконструкция.

- Михаил Александрович, денег вам никто больше выделять не будет. Либо нормально работы ведите, либо ищите финансирование сами, – сказал спикер ГД мэру Саратова.

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