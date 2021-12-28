Двух браконьеров из Марксовского района осудили за ловлю рыбы

Двух жителей Марксовского района Саратовской области осудили за незаконную ловлю рыбы. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел еще 8 мая. 34-летний и 51-летний мужчины незаконно ловили рыбу сетями. Ущерб, нанесенный природе, оценили в 73 тысячи рублей. Возбуждено было уголовное дело о браконьерстве.

Одному из мужчин дали два года условно с годом испытательного срока, в второму три с тремя годами испытательного срока.

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