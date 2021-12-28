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Общество28 декабря 2021 17:09

В Саратове откроют каток на Театральной площади и хоккейную коробку

Наталия Калинина
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Завтра, 29 декабря, в Саратове откроются новый каток и две хоккейные коробки, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вечером откроют каток на Театральной площади. Скоро примет посетителей и каток в Детском парке. Зимой 2021/2022 годов также открываются катки на стадионах «Волга», «Спартак» и Набережной Космонавтов.

На стадионе «Торпедо» откроется хоккейная коробка.

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