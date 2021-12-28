В Саратовской области электрички заработают по новому расписанию на праздники, об этом сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе ПривЖД.

По маршрутам Саратов-1 – Ершов – Озинки, Саратов-1 – Красный Кут – Александров Гай, Тарханы – Овражная, Балаково – Ершов и Аткарск – Калининск запущены пригородные поезда.

31 декабря по маршрутам Саратов-1 – Красный Кут – Александров Гай и Саратов-1 – Ершов – Озинки не будет поездов.

1 января 2022 года не ходят электрички по маршрутам Озинки – Ершов – Саратов-1, Александров Гай – Красный Кут – Саратов-1, Татищево – Анисовка, Анисовка – Татищево и Лысые Горы – Аткарск.

4 и 5 января не ходят электрички маршрутов Тарханы – Карамыш и Карамыш – Тарханы.

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