У военных из Саратовской области будут проверять QR-коды. Сегодня, 28 декабря, об этом сообщил Роман Бусаргин.
В региональное постановление об ограничениях по коронавирусу внесли изменения. Теперь военнослужащих и иных лиц, приравненных к ним, будут пускать в учреждения и на мероприятия только по QR-коду или при наличии справки о медицинских ограничениях на вакцинацию.
Также пройти военные смогут по справке о перенесенном не более 6 месяцев назад коронавирусе.
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