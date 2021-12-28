У военных из Саратовской области будут проверять QR-коды. Сегодня, 28 декабря, об этом сообщил Роман Бусаргин.

В региональное постановление об ограничениях по коронавирусу внесли изменения. Теперь военнослужащих и иных лиц, приравненных к ним, будут пускать в учреждения и на мероприятия только по QR-коду или при наличии справки о медицинских ограничениях на вакцинацию.

Также пройти военные смогут по справке о перенесенном не более 6 месяцев назад коронавирусе.

1.

2.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.