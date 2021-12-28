Саратовская область вышла на второе место по росту обрабатывающих производств в ПФО

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В Саратовской области величина индекса промышленного производства по итогам 11 месяцев 2021 года достигла 112,2%. В целом по России за январь – ноябрь 2021 года он составил 105,2%.

Саратовская область по этому показателю занимает четвертое место в ПФО после Ульяновской (117%), Кировской (113,3%), Нижегородской (113,2%) областей. Такой регион как Татарстан занял пятое место.

- Индекс по обрабатывающим производствам сложился на уровне 117,2% к 11 месяцам прошлого года. С таким результатом область занимает второе место среди регионов ПФО, где средний показатель равен 108,3%. Первое место у Ульяновской области (118,2%), - отметил председатель правительства роман Бусаргин.

Индекс промышленного производства позволяет определить, как изменились объёмы производства по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

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