Бусаргин: Надо донести до молодежи, что сварщики и штукатуры зарабатывают больше менеджеров

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В Саратовской области нет проблемы с безработицей, но есть – с нехваткой дипломированных специалистов рабочих профессий. Министерству образования региона поручено подготовить план развития системы СПО региона, начиная уже с 2022 года. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель правительства области Роман Бусаргин, который 28 декабря принял участие в итоговой коллегии минобраза.

- Вакантны даже места с достойным уровнем оплаты труда. Например, крановщики, сварщики, плиточники, штукатуры или электрики с дипломами о профильном образовании становятся уже редкостью. Сейчас мы возвращаемся к тем временам, когда квалифицированный рабочий зарабатывает больше менеджера. Осталось донести это до нашей молодежи, - заявил Бусаргин, предложив учитывать не только уже существующие предприятия, но и инвестпроекты, которым так же нужны новые кадры.

Министерству образования поручено сконцентрироваться и на укреплении материально-технической базы, и на повышении заработных плат преподавателей, и на увеличении размера стипендий, которая значительно меньше, чем в вузах.

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