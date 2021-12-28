Приемная Володина в Саратове вернулась на Советскую,10

Общественная приемная председателя ГД Вячеслава Володина в Саратове переехала. Об этом сообщили его сторонники в телеграм-канале Володин.Саратов.

- В связи с тем, что здание областной универсальной научной библиотеки, в котором ранее располагалась приемная, готовится по инициативе Володина к реставрации, было принято решение о переезде, - сообщили сторонники.

С 29 декабря общественная приемная Володина в Саратове начнет работать по адресу улица Советская, д.10. Телефоны: 8 (8452) 27-80-16; 26-42-66.

Напомним, ранее приемная Володина несколько лет располагалась по этому адресу, затем там разместилась штаб-квартира регионального отделения ЕР.

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