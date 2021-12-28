Суд отклонил жалобу Сергея Курихина на лишение его мандата депутата Саратовской облдумы

Сергей Курихин

Волжский районный суд Саратова 28 декабря отказал экс-депутату областной думы Сергею Курихину в иске к думе, которая лишила его мандата.

В пресс-службе суда корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили, что такое решение сегодня было принято судьей Юлией Музыканкиной.

Жалоба предпринимателя Сергея Курихина на действия комиссии по доходам, а также на решение думы отклонена, в иске отказано в полном объеме.

Сергей Курихин потерял мандат депутата областной думы 24 ноября, когда его коллеги на заседании регпарламента большинством голосов проголосовали за лишение его полномочий депутата. Причина – нарушения в декларации о доходах за 2020 год, которые выявила прокуратура, рассмотрела и подтвердила думская комиссия по доходам.

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