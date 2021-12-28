Как будут выплачивать пенсии в в новогодние праздники сообщили в Саратовском УПФР

Пенсионерам в Саратовской области, а также всем получающим иные социальные выплаты через банки четвертого числа каждого месяца, деньги за январь 2022 года перечислили досрочно, сегодня, 28 декабря 2021 года.

Те, кто получает пенсии через почту, смогут их забрать начиная с 3 января 2022 года с учетом выходных дней.

В региональном УПФР напомнили, что ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности, и ежемесячные пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, будут перечислены 29-30 декабря 2021 года.

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