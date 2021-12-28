В Саратовской области камеры на дорогах собрали за год более 1,1 млрд штрафов

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В Саратовской области с начала года комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД зафиксировали порядка 2,2 млн нарушений. В рублевом эквиваленте это около 1,1 млрд. рублей штрафов. Всего в регионе работают работает 249 комплексов фиксации.

Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

В регионе продолжаются совместные рейды ГИБДД, «Регионального навигационно-информационного центра» и представители Федеральной службы судебных приставов по выявлению должников по различным видам задолженностей.

- Подобные рейды проводятся каждую неделю. Во-время них выявляем от 5 до 10 должников: кто-то оплачивает задолженность на месте, у кого-то изымается транспортное средство, - прокомментировал директор РНИЦ Евгений Остроумов.

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