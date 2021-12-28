Радаев наградил директора музея и руководителя театра

Губернатор наградил работников культуры

В Саратове Почетным знаком губернатора Саратовской области "За любовь к родной земле" награждены сразу два работника культуры.

Как отмечено в Постановлениях, которые Радаев подписал 27 декабря, награждены за многолетний труд и большой вклад в развитие культуры директор областного краеведческого музея Евгения Казанцева и художественного руководителя театра хоровой музыки Саратовской консерватории Людмилу Лицову.

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