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Звезды28 декабря 2021 12:26

Радаев наградил директора музея и руководителя театра

За многолетний труд и любовь к родной земле награды получили Евгений Казанцев и Людмила Лицова
Источник:kp.ru
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Губернатор наградил работников культуры

Губернатор наградил работников культуры

В Саратове Почетным знаком губернатора Саратовской области "За любовь к родной земле" награждены сразу два работника культуры.

Как отмечено в Постановлениях, которые Радаев подписал 27 декабря, награждены за многолетний труд и большой вклад в развитие культуры директор областного краеведческого музея Евгения Казанцева и художественного руководителя театра хоровой музыки Саратовской консерватории Людмилу Лицову.

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