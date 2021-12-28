Под Вольском из-за короткого замыкания загорелся сельский двор

Сегодня, 28 декабря, под Вольском из-за короткого замыкания сгорел дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было замечено в 4:21 На пульт дежурного в Вольске поступил сигнал о загорании надворных построек в селе Терса. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По предварительным данным пожар произошел в результате короткого замыкания. Обошлось без пострадавших. На тушение выезжали 2 пожарных расчёта.

Пожар в селе Терса

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