Андрей Баратов

В Саратовской области выявлены просроченные вакцины, об этом сегодня, 28 декабря, заявил руководитель регионального Росздравнадзора Пндрей Баратов.

По словам главы ведомства, не было зарегистрировано фактов использования просроченных вакцин от коронавируса. Вместе с тем, были инциденты, когда их забывали вовремя снять с баланса медицинских учреждений, поэтому они числились в системе «Честный знак».

Медицинским организациям было объявлено 38 предостережений. Возбуждено 2 административных дела.

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