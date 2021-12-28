Новая дорога в Саратовской области пошла трещинами

Жители Питерского района Саратовской области пожаловались, что на трассе, которую два года назад ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», начали появляться трещины.

Ремонт автоподъезда к селу Питерка от автомобильной дороги “Урбах - Ждановка-Новоузенск - Алгай” – участок протяженностью (8 км) проводился в период с 25 мая по 10 октября 2019 года.

Как пояснили в региональном минтрансе, в соответствии с госконтрактом на ремонт данного участка, подрядчик взял на себя гарантийные обязательства об устранении дефектов в течение всего гарантийного срока. Замеченные жителями дефекты будут зафиксированы специалистами министерства при осмотре гарантийных участков, запланированном на апрель-май 2022 года, и устранены подрядчиком бесплатно.

Напомним, что гарантийные обязательства на данный вид работ – 4 года.

В минтрансе также отметили, что данный вид дефектов не влияет на безопасность дорожного движения.

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