В Саратовскую область привезли 522 упаковки мощного препарата от COVID-19

В Саратовскую область направили 340 миллионов на борьбу с коронавирусом, об этом сегодня, 28 декабря, в рамках очередного координационного совета заявил глава регионального минздрава Олег Костин.

Деньги выделены из федерального резервного фонда. Они пойду на ремонт и закупку медицинского оборудования, а также приобретение индивидуальных средств защиты.

В Саратовскую область также доставлены 522 упаковки отечественного препарата для лечения тяжелой формы коронавируса. Это мощное современное лекарство на основе мноклональных антител.

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