Иммунитет от коронавируса в Саратовской области вырос до 60% населения

Иммунизация в Саратовской области приблизилась к 60%. Об этом заявил Валерий Радаев 28 декабря на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Но пока эта цифра только приближается к целевому ориентиру – в 80%. Ее по поручению Путина нужно достичь к концу марта 2022 года

- До жителей должна доводиться информация, что новогодние каникулы никак не препятствуют вакцинации и все прививочные пункты продолжат функционировать. Ослабление кампании – недопустимо. Нужно терпеливо разъяснять необходимость вакцинации, - заметил губернатор.

Вместо традиционных жалоб от населения в адрес медиков, глава региона в этот раз остановился на положительных откликах людей.

- Это еще раз подтверждает мысль о том, что когда вакцинация носит массовый характер и заболеваемость снижается, система здравоохранения, действуя без сверхнагрузки, справляется и показывает эффективность. Поэтому еще раз повторяю: вакцинация – это единственный способ переломить ситуацию с заболеваемостью, - снова вернулся к теме прививок Радаев.

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