Ольга Кожанова: в Саратовской области справились с эпидемией

Корсовет в Саратове

В Саратовской области справились с эпидемией коронавируса. Об этом сегодня, 28 декабря, в рамках очередного координационного совета заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

По словам главы ведомства, за прошедшую неделю было на 317 случаев меньше, чем за предыдущую. За этот период уровень заболеваемости снизился на неделю на 12 процентов. Прирост заболеваемости остается на уровне среднего по России.

Тем менее остаются районы, в которых показатели по коронавирусу остаются более высокими, чем средние по области. К таким относятся Балашовский, Духовницский, Самойловский, Краснопартизанский, Балаковский и Романовский, а также сам Саратов.

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