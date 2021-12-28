Перед Новым годом в Саратов вернутся снег и морозы

В Саратове морозно

В ближайшие дни в Саратов вернутся снегопады. Погода перед новым годом будет морозная, об этом сообщил Гидрометцентр области.

Температура понизится практически по всей области: от -18 до -23 градусов мороза, только в южных районах будет от -12 до -17 градусов. Морозная погода уверенно вернется в регион и продлится по 30 число включительно.

С 27 по 30 сильных снегопадов не прогнозируется, но временами снег будет выпадать в отдельных районах области: то в северо-западной части, то в Заволжье. Густого снега, однако, не будет. Ветер будет достаточно спокойным: дует с запада со скоростью 5 – 10 м/с.

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