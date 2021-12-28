Радаев потребовал исправить ситуацию с работой городского транспорта

Жители Саратова продолжают жаловаться на работу городского транспорта, в очередной раз об этом заявил губернатор Радаев и потребовал исправления ситуации. Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета по коронавирусу 28 декабря.

По его мнению, ответственность должна нести городская власть и областной минтранс в равных долях.

- Обращаю внимание на работу городского общественного автотранспорта. Люди жалуются на неотапливаемые салоны, несоблюдение графиков, игнорирование пассажиров на остановках. Такие вещи недопустимы. Прошу минтранс совместно с муниципалитетом сконцентрировать усилия на системном исправлении ситуации. Ответственность – обоюдная.

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