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Общество28 декабря 2021 10:09

Радаев потребовал исправить ситуацию с работой городского транспорта

Продолжают поступать жалобы на неотапливаемые салоны и несоблюдение графиков
Источник:kp.ru
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Жители Саратова продолжают жаловаться на работу городского транспорта, в очередной раз об этом заявил губернатор Радаев и потребовал исправления ситуации. Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета по коронавирусу 28 декабря.

По его мнению, ответственность должна нести городская власть и областной минтранс в равных долях.

- Обращаю внимание на работу городского общественного автотранспорта. Люди жалуются на неотапливаемые салоны, несоблюдение графиков, игнорирование пассажиров на остановках. Такие вещи недопустимы. Прошу минтранс совместно с муниципалитетом сконцентрировать усилия на системном исправлении ситуации. Ответственность – обоюдная.

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