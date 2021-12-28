Артисты у госпиталя

Вчера, 27 декабря, в Саратове для больных коронавирусом устроили концерт, об этом сообщили в Инстаграм-аккаунте Городской Клинической больницы имени Ю. Я. Гордеева.

Как пишут сотрудники приёмного покоя, артисты клуба «Арлекин» не испугались мороза и устроили небольшой концерт прямо под окнами госпиталя для больных коронавирусом.

Творческие коллективы исполнили песни на тему Нового года и зимы, чем подняли настроение пациентам и поддержали медиков перед Новогодними праздниками.

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