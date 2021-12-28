«Энгельсский локомотивный завод» выставят на продажу в первом квартале 2022 года. Сегодня, 28 декабря, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ.

Начальная цена АО «ЭЛЗ» без учета НДС оставляет 4,1 млрд рублей. Его выставляют на реализацию единым лотом, вместе с имуществом и лизинговым оборудованием. Имущественный комплекс назван полностью автономным. Общая площадь объектов недвижимости составляет 86 тысяч квадратных метров.

Заявки на участие в торгах планируют принимать с февраля 2022 года.

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